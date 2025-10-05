Минуло 5 лет с момента первого ракетного обстрела Барды армянскими вооружёнными силами

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Внутренняя политика
    • 05 октября, 2025
    • 00:39
    Минуло 5 лет с момента ракетных и артиллерийских обстрелов города Барда вооружёнными силами Армении во время Отечественной войны.

    Report напоминает, что 5 октября 2020 года ракета попала в центральные улицы города Барда и в район, расположенный рядом с центральной больницей.

    В результате обстрела погибли два человека, шесть получили ранения, гражданской инфраструктуре был нанесён значительный ущерб.

    Отметим, что город Барда подвергался обстрелам 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября 2020 года. В общей сложности в результате этих атак погибли 28 человек, 108 получили ранения.

