Минуло 5 лет с момента первого ракетного обстрела Барды армянскими вооружёнными силами

Минуло 5 лет с момента ракетных и артиллерийских обстрелов города Барда вооружёнными силами Армении во время Отечественной войны.

Report напоминает, что 5 октября 2020 года ракета попала в центральные улицы города Барда и в район, расположенный рядом с центральной больницей.

В результате обстрела погибли два человека, шесть получили ранения, гражданской инфраструктуре был нанесён значительный ущерб.

Отметим, что город Барда подвергался обстрелам 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября 2020 года. В общей сложности в результате этих атак погибли 28 человек, 108 получили ранения.