Ermənistanın Bərdəni ilk dəfə raket atəşinə tutmasından 5 il ötür
Daxili siyasət
- 05 oktyabr, 2025
- 00:28
Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdə şəhərinin raket və artilleriya atəşinə tutulmasından 5 il ötür.
"Report" xatırladır ki, 2020-ci il oktyabrın 5-də Bərdə şəhərinin mərkəzi küçələrinə və mərkəzi xəstəxananın yaxınlığına raket mərmisi düşüb.
Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb, mülki infrastruktura külli miqdarda ziyan dəyib.
Qeyd edək ki, Bərdə şəhəri 5, 8, 27, 28 oktyabr və 7 noyabr tarixlərində ümumilikdə 5 dəfə atəşə məruz qalıb. Nəticədə 28 nəfər həlak olub, 108 nəfər yaralanıb.
Son xəbərlər
00:30
Tramp İllinoysun Milli Qvardiya hərbçilərini federal nəzarət altına keçirmək istəyirDigər ölkələr
00:28
Ermənistanın Bərdəni ilk dəfə raket atəşinə tutmasından 5 il ötürDaxili siyasət
23:55
Fidan: Rusiya və Ukrayna bir-birinə müharibəni davam etdirə biləcəklərinə dair mesaj verirRegion
23:44
Suriya xarici işlər naziri gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcəkRegion
23:37
Özbəkistanlı idmançı: "Azərbaycan lll MDB Oyunlarını yüksək səviyyədə təşkil edib"Fərdi
23:23
Rassel "Formula 1" Sinqapur Qran-prisinin seçmə mərhələsinin qalibi olubFormula 1
23:08
Fransada "Emi" qasırğası iki nəfərin həyatına son qoyubDigər ölkələr
22:58
İrakli Kobaxidze: Aİ səfiri Tbilisi küçələrində baş verənləri pisləməlidirRegion
22:45