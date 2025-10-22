Минуло 5 лет с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей

Сегодня пятая годовщина освобождения 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, который долгие годы находился под оккупацией Вооруженных сил Армении.

Как напоминает Report, поселок Агбенд Зангиланского района был освобожден от оккупации 22 октября 2020 года.

В этот день азербайджано-иранская государственная граница, находившаяся под оккупацией почти тридцать лет, была полностью взята под контроль Вооруженных сил Азербайджана.

Помимо поселка Агбенд, в тот же день были освобождены села Кёллугышлаг, Малаткешин, Кянд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадяря, Чёпядяря, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Дяллякли Зангиланского района, а также села Моллавели, Юхары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района и села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дерзили Джебраильского района.

Государственная пограничная служба в короткие сроки по поручению главы государства создала всю необходимую инфраструктуру по охране азербайджано-иранской границы на освобожденном участке. Здесь была восстановлена деятельность пограничных застав.

Отметим, что поселок Агбенд относится к сельскому административно-территориальному округу Вежняли Зангиланского района и был оккупирован Вооруженными силами Армении в 1993 году. Поселок расположен на берегу реки Араз, у подножия горы Агбенд.