    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Минуло 33 года со дня учиненной армянами резни в Баллыгая

    Внутренняя политика
    • 28 августа, 2025
    • 00:07
    Минуло 33 года со дня учиненной армянами резни в Баллыгая

    Минуло 33 года со дня чудовищного по своей жестокости массового убийства, учиненного вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Гёранбойского района.

    Как напоминает Report, трагедия, вошедшая в историю как резня в Баллыгая, произошла 28 августа 1992 года примерно в 5 часов утра.

    В результате резни были жестоко убиты 24 мирных жителя, среди которых шесть детей, в том числе полугодовалый ребёнок, и 93-летняя женщина. Тела погибших, включая детей, женщин и стариков, были сожжены. Трое несовершеннолетних остались круглыми сиротами.

    Резня в Баллыгая стала актом террора в череде кровопролитных преступлений и геноцидов, совершенных вооруженными силами Армении в селе Гарадаглы Ходжавендского района, городе Ходжалы и селе Агдабан Кяльбаджарского района с целью истребления азербайджанского населения Карабаха.

    После оккупации Арменией Лачынского района летом 1992 года местное население, изгнанное из своих домов, было вынуждено селиться в различных регионах Азербайджана. Шесть семей, имеющих родственные связи, обосновались на территории Баллыгая, пригодной для животноводства. Жители Лачынского района, поселившиеся в августе в палатках в селе Баллыгая, также приехали сюда с единственной целью продолжить занятия животноводством.

    28 августа все они были зверски убиты. Примерно в 5 утра вооруженный до зубов отряд диверсантов вооруженных сил Армении учинил кровавую резню над мирными азербайджанцами. Были жестоко убиты 24 мирных жителя, 9 человек получили тяжелые ранения. Все погибшие и раненые занимались животноводством, разводили скот.

    С уважением чтим память невинных гражданских лиц, убитых в трагедии Баллыгая. В списке ниже указаны их имена:

    Ф.И.О Дата рождения Возраст
    Малолетние дети
    1 Гумбатов Эльчин Везир оглу 1980 12 лет
    2 Гумбатов Бахтияр Везир оглу 1982 10 лет
    3 Гумбатов Исмаил Везир оглу 1984 8 лет
    4 Гумбатов Невади Везир оглу 1986 6 лет
    5 Гумбатова Гюльнар Везир гызы 1988 4 года
    6 Гумбатов Джанполад Везир оглу 1992 6 месяцев
    Женщины
    1 Абдуллаева Саадат Абдулла гызы 1973 19 лет
    2 Мехдиева (Магеррамова) Ганира Ибрагим гызы 1935 57 лет
    3 Мехдиева Айна Гумбат гызы 1967 25 лет
    4 Мехдиева Беим Айдын гызы 1959 33 года
    5 Мехдиева Гюлая Али гызы 1925 67 лет
    6 Мехдиева Сурая Магомед гызы 1956 36 лет
    7 Калбалиева Нубар Мурадхан гызы 1952 40 лет
    8 Велиева Зейнаб Гусейн гызы 1899 93 года
    9 Алмаммедова Миная Абилгасым гызы 1930 62 года
    10 Алмаммедова Зейнаб Шамиль гызы 1972 20 лет
    11 Алмаммедова Кямаля Шамиль гызы 1976 16 лет
    12 Гумбатова Гюрзаман Гара гызы 1959 33 года
    13 Гумбатова Гюльнар Везир гызы 1988 4 года
    Пожилые люди
    1 Абдуллаев Абдулла Бадал оглу 1934 58 лет
    2 Мехдиев Гумбат Абулгасым оглу 1930 62 года
    3 Мехдиева (Магеррамова) Ганира Ибрагим гызы 1935 57 лет
    4 Мехдиева Гюлая Али гызы 1925 67 лет
    5 Велиева Зейнаб Гусейн гызы 1899 93 года
    6 Алмаммедова Миная Абилгасым гызы 1930 62 года
    #Карабах  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ballıqaya qətliamından 33 il ötür

    Последние новости

    03:13

    СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском

    Другие страны
    02:51

    Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране

    Другие страны
    02:22

    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Другие страны
    01:55

    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф

    Футбол
    01:49

    Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций

    В регионе
    01:16

    Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле

    В регионе
    00:58

    Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны

    В регионе
    00:33

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

    Футбол
    00:30

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

    Другие страны
    Лента новостей