Минуло 33 года со дня учиненной армянами резни в Баллыгая

Минуло 33 года со дня чудовищного по своей жестокости массового убийства, учиненного вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Гёранбойского района.

Как напоминает Report, трагедия, вошедшая в историю как резня в Баллыгая, произошла 28 августа 1992 года примерно в 5 часов утра.

В результате резни были жестоко убиты 24 мирных жителя, среди которых шесть детей, в том числе полугодовалый ребёнок, и 93-летняя женщина. Тела погибших, включая детей, женщин и стариков, были сожжены. Трое несовершеннолетних остались круглыми сиротами.

Резня в Баллыгая стала актом террора в череде кровопролитных преступлений и геноцидов, совершенных вооруженными силами Армении в селе Гарадаглы Ходжавендского района, городе Ходжалы и селе Агдабан Кяльбаджарского района с целью истребления азербайджанского населения Карабаха.

После оккупации Арменией Лачынского района летом 1992 года местное население, изгнанное из своих домов, было вынуждено селиться в различных регионах Азербайджана. Шесть семей, имеющих родственные связи, обосновались на территории Баллыгая, пригодной для животноводства. Жители Лачынского района, поселившиеся в августе в палатках в селе Баллыгая, также приехали сюда с единственной целью продолжить занятия животноводством.

28 августа все они были зверски убиты. Примерно в 5 утра вооруженный до зубов отряд диверсантов вооруженных сил Армении учинил кровавую резню над мирными азербайджанцами. Были жестоко убиты 24 мирных жителя, 9 человек получили тяжелые ранения. Все погибшие и раненые занимались животноводством, разводили скот.

С уважением чтим память невинных гражданских лиц, убитых в трагедии Баллыгая. В списке ниже указаны их имена: