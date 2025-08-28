Минуло 33 года со дня учиненной армянами резни в Баллыгая
Минуло 33 года со дня чудовищного по своей жестокости массового убийства, учиненного вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Гёранбойского района.
Как напоминает Report, трагедия, вошедшая в историю как резня в Баллыгая, произошла 28 августа 1992 года примерно в 5 часов утра.
В результате резни были жестоко убиты 24 мирных жителя, среди которых шесть детей, в том числе полугодовалый ребёнок, и 93-летняя женщина. Тела погибших, включая детей, женщин и стариков, были сожжены. Трое несовершеннолетних остались круглыми сиротами.
Резня в Баллыгая стала актом террора в череде кровопролитных преступлений и геноцидов, совершенных вооруженными силами Армении в селе Гарадаглы Ходжавендского района, городе Ходжалы и селе Агдабан Кяльбаджарского района с целью истребления азербайджанского населения Карабаха.
После оккупации Арменией Лачынского района летом 1992 года местное население, изгнанное из своих домов, было вынуждено селиться в различных регионах Азербайджана. Шесть семей, имеющих родственные связи, обосновались на территории Баллыгая, пригодной для животноводства. Жители Лачынского района, поселившиеся в августе в палатках в селе Баллыгая, также приехали сюда с единственной целью продолжить занятия животноводством.
28 августа все они были зверски убиты. Примерно в 5 утра вооруженный до зубов отряд диверсантов вооруженных сил Армении учинил кровавую резню над мирными азербайджанцами. Были жестоко убиты 24 мирных жителя, 9 человек получили тяжелые ранения. Все погибшие и раненые занимались животноводством, разводили скот.
С уважением чтим память невинных гражданских лиц, убитых в трагедии Баллыгая. В списке ниже указаны их имена:
|№
|Ф.И.О
|Дата рождения
|Возраст
|Малолетние дети
|1
|Гумбатов Эльчин Везир оглу
|1980
|12 лет
|2
|Гумбатов Бахтияр Везир оглу
|1982
|10 лет
|3
|Гумбатов Исмаил Везир оглу
|1984
|8 лет
|4
|Гумбатов Невади Везир оглу
|1986
|6 лет
|5
|Гумбатова Гюльнар Везир гызы
|1988
|4 года
|6
|Гумбатов Джанполад Везир оглу
|1992
|6 месяцев
|Женщины
|1
|Абдуллаева Саадат Абдулла гызы
|1973
|19 лет
|2
|Мехдиева (Магеррамова) Ганира Ибрагим гызы
|1935
|57 лет
|3
|Мехдиева Айна Гумбат гызы
|1967
|25 лет
|4
|Мехдиева Беим Айдын гызы
|1959
|33 года
|5
|Мехдиева Гюлая Али гызы
|1925
|67 лет
|6
|Мехдиева Сурая Магомед гызы
|1956
|36 лет
|7
|Калбалиева Нубар Мурадхан гызы
|1952
|40 лет
|8
|Велиева Зейнаб Гусейн гызы
|1899
|93 года
|9
|Алмаммедова Миная Абилгасым гызы
|1930
|62 года
|10
|Алмаммедова Зейнаб Шамиль гызы
|1972
|20 лет
|11
|Алмаммедова Кямаля Шамиль гызы
|1976
|16 лет
|12
|Гумбатова Гюрзаман Гара гызы
|1959
|33 года
|13
|Гумбатова Гюльнар Везир гызы
|1988
|4 года
|Пожилые люди
|1
|Абдуллаев Абдулла Бадал оглу
|1934
|58 лет
|2
|Мехдиев Гумбат Абулгасым оглу
|1930
|62 года
|3
|Мехдиева (Магеррамова) Ганира Ибрагим гызы
|1935
|57 лет
|4
|Мехдиева Гюлая Али гызы
|1925
|67 лет
|5
|Велиева Зейнаб Гусейн гызы
|1899
|93 года
|6
|Алмаммедова Миная Абилгасым гызы
|1930
|62 года