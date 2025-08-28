    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Ballıqaya qətliamından 33 il ötür

    Daxili siyasət
    • 28 avqust, 2025
    • 00:08
    Erməni terrorçu-quldur birləşmələri tərəfindən törədilən, tarixə qanlı və amansız cinayət kimi düşən Ballıqaya qətliamının ildönümüdür.

    "Report" xatırladır ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qətliamdan 33 il ötür.

    Tarixdə Ballıqaya qətliamı kimi yad edilən faciə 1992-ci ilin avqustun 28-də, səhər saat 5 radələrində Goranboy rayonunun Ballıqaya kəndində baş verib.

    Qətliam nəticəsində aralarında 6 uşaq, o cümlədən 6 aylıq körpə və 93 yaşlı ahıl qadın da olmaqla, 24 nəfər azərbaycanlı mülki şəxs amansızlıqla qətlə yetirilib. Əksəriyyəti uşaqlar, qadınlar və qocalar olan qətlə yetirilmiş şəxslərin bəzilərinin meyitləri yandırılıb. Qətliam nəticəsində 3 azyaşlı uşaq hər iki valideynini itirib.

    Ballıqaya qətliamı Ermənistan silahlı qüvvələrinin bundan əvvəl Xocavəndin Qaradağlı kəndində, Xocalı şəhərində, Kəlbəcərin Ağdaban kəndində Qarabağın azərbaycanlı əhalisini kompakt şəkildə məhv etmək məqsədi ilə törədilən silsilə kütləvi qırğın aktlarından biridir.

    1992-ci ilin yay aylarında Laçın işğal olunandan sonra öz evlərindən didərgin düşən yerli əhali Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşmağa məcbur olub. Yaxın qohumluq münasibətləri olan 6 ailə isə heyvandarlıq üçün əlverişli olan Ballıqaya ərazisində məskunlaşıblar. Avqust ayında Ballıqaya kəndində çadırda məskunlaşan Laçın rayon sakinləri də buraya sırf heyvandarlıq məşğuliyyətini davam etdirmək məqsədiylə gəliblər.

    Lakin onlar avqust ayının 28-də xüsusi amansızlıqda qətlə yetiriliblər. Belə ki, səhər saat 5 radələrində Ermənistan ordusunun 10-12 nəfərdən ibarət diversiya dəstəsi əraziyə daxil olub və əliyalın günahsız insanlara silahla hücum çəkiblər. Nəticədə özlərini müdafiə etməyə üzərilərində heç bir silah belə olmayan 24 mülki insan amansızlıqla öldürülüb və 9 nəfər isə ağır yaralanıb. Qətlə yetirilən və ağır bədən xəsarəti alan şəxslərin hamısı heyvandarlıqla məşğul olan mülki şəxslər, çobanlar və onların ailə üzvləri olub.

    Ballıqaya faciəsində qətlə yetirilən günahsız mülki insanların xatirəsini sayğı ilə anırıq. Aşağıdakı siyahıda onların adları yer alıb:

    A.S.A Doğum tarixi Yaşı
    Azyaşlı uşaqlar
    1 Hümbətov Elçin Vəzir oğlu 1980 12 yaş
    2 Hümbətov Bəxtiyar Vəzir oğlu 1982 10 yaş
    3 Hümbətov İsmayıl Vəzir oğlu 1984 8 yaş
    4 Hümbətov Nəvadi Vəzir oğlu 1986 6 yaş
    5 Hümbətova Gülnar Vəzir qızı 1988 4 yaş
    6 Hümbətov Canpolad Vəzir oğlu 1992 6 ay
    Qadınlar
    1 Abdullayeva Səadət Abdulla qızı 1973 19 yaş
    2 Mehdiyeva (Məhərrəmova) Qənirə İbrahim qızı 1935 57 yaş
    3 Mehdiyeva Ayna Hümbət qızı 1967 25 yaş
    4 Mehdiyeva Bəyim Aydın qızı 1959 33 yaş
    5 Mehdiyeva Gülayə Əli qızı 1925 67 yaş
    6 Mehdiyeva Süraya Məhəmməd qızı 1956 36 yaş
    7 Kalbalıyeva Nubar Muradxan qızı 1952 40 yaş
    8 Vəliyeva Zeynab Hüseyin qızı 1899 93 yaş
    9 Alməmmədova Minaya Əbilqasım qızı 1930 62 yaş
    10 Alməmmədova Zeynəb Şəmil qızı 1972 20 yaş
    11 Alməmmədova Kəmalə Şəmil qızı 1976 16 yaş
    12 Hümbətova Hürzaman Qara qızı 1959 33 yaş
    13 Hümbətova Gülnar Vəzir qızı 1988 4 yaş
    Qocalar
    1 Abdullayev Abdulla Bədəl oğlu 1934 58 yaş
    2 Mehdiyev Hümbət Əbulqasım oğlu 1930 62 yaş
    3 Mehdiyeva (Məhərrəmova) Qənirə İbrahim qızı 1935 57 yaş
    4 Mehdiyeva Gülayə Əli qızı 1925 67 yaş
    5 Vəliyeva Zeynab Hüseyin qızı 1899 93 yaş
    6 Alməmmədova Minaya Əbilqasım qızı 1930 62 yaş
