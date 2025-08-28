Ballıqaya qətliamından 33 il ötür
- 28 avqust, 2025
- 00:08
Erməni terrorçu-quldur birləşmələri tərəfindən törədilən, tarixə qanlı və amansız cinayət kimi düşən Ballıqaya qətliamının ildönümüdür.
"Report" xatırladır ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qətliamdan 33 il ötür.
Tarixdə Ballıqaya qətliamı kimi yad edilən faciə 1992-ci ilin avqustun 28-də, səhər saat 5 radələrində Goranboy rayonunun Ballıqaya kəndində baş verib.
Qətliam nəticəsində aralarında 6 uşaq, o cümlədən 6 aylıq körpə və 93 yaşlı ahıl qadın da olmaqla, 24 nəfər azərbaycanlı mülki şəxs amansızlıqla qətlə yetirilib. Əksəriyyəti uşaqlar, qadınlar və qocalar olan qətlə yetirilmiş şəxslərin bəzilərinin meyitləri yandırılıb. Qətliam nəticəsində 3 azyaşlı uşaq hər iki valideynini itirib.
Ballıqaya qətliamı Ermənistan silahlı qüvvələrinin bundan əvvəl Xocavəndin Qaradağlı kəndində, Xocalı şəhərində, Kəlbəcərin Ağdaban kəndində Qarabağın azərbaycanlı əhalisini kompakt şəkildə məhv etmək məqsədi ilə törədilən silsilə kütləvi qırğın aktlarından biridir.
1992-ci ilin yay aylarında Laçın işğal olunandan sonra öz evlərindən didərgin düşən yerli əhali Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşmağa məcbur olub. Yaxın qohumluq münasibətləri olan 6 ailə isə heyvandarlıq üçün əlverişli olan Ballıqaya ərazisində məskunlaşıblar. Avqust ayında Ballıqaya kəndində çadırda məskunlaşan Laçın rayon sakinləri də buraya sırf heyvandarlıq məşğuliyyətini davam etdirmək məqsədiylə gəliblər.
Lakin onlar avqust ayının 28-də xüsusi amansızlıqda qətlə yetiriliblər. Belə ki, səhər saat 5 radələrində Ermənistan ordusunun 10-12 nəfərdən ibarət diversiya dəstəsi əraziyə daxil olub və əliyalın günahsız insanlara silahla hücum çəkiblər. Nəticədə özlərini müdafiə etməyə üzərilərində heç bir silah belə olmayan 24 mülki insan amansızlıqla öldürülüb və 9 nəfər isə ağır yaralanıb. Qətlə yetirilən və ağır bədən xəsarəti alan şəxslərin hamısı heyvandarlıqla məşğul olan mülki şəxslər, çobanlar və onların ailə üzvləri olub.
Ballıqaya faciəsində qətlə yetirilən günahsız mülki insanların xatirəsini sayğı ilə anırıq. Aşağıdakı siyahıda onların adları yer alıb:
|№
|A.S.A
|Doğum tarixi
|Yaşı
|Azyaşlı uşaqlar
|1
|Hümbətov Elçin Vəzir oğlu
|1980
|12 yaş
|2
|Hümbətov Bəxtiyar Vəzir oğlu
|1982
|10 yaş
|3
|Hümbətov İsmayıl Vəzir oğlu
|1984
|8 yaş
|4
|Hümbətov Nəvadi Vəzir oğlu
|1986
|6 yaş
|5
|Hümbətova Gülnar Vəzir qızı
|1988
|4 yaş
|6
|Hümbətov Canpolad Vəzir oğlu
|1992
|6 ay
|Qadınlar
|1
|Abdullayeva Səadət Abdulla qızı
|1973
|19 yaş
|2
|Mehdiyeva (Məhərrəmova) Qənirə İbrahim qızı
|1935
|57 yaş
|3
|Mehdiyeva Ayna Hümbət qızı
|1967
|25 yaş
|4
|Mehdiyeva Bəyim Aydın qızı
|1959
|33 yaş
|5
|Mehdiyeva Gülayə Əli qızı
|1925
|67 yaş
|6
|Mehdiyeva Süraya Məhəmməd qızı
|1956
|36 yaş
|7
|Kalbalıyeva Nubar Muradxan qızı
|1952
|40 yaş
|8
|Vəliyeva Zeynab Hüseyin qızı
|1899
|93 yaş
|9
|Alməmmədova Minaya Əbilqasım qızı
|1930
|62 yaş
|10
|Alməmmədova Zeynəb Şəmil qızı
|1972
|20 yaş
|11
|Alməmmədova Kəmalə Şəmil qızı
|1976
|16 yaş
|12
|Hümbətova Hürzaman Qara qızı
|1959
|33 yaş
|13
|Hümbətova Gülnar Vəzir qızı
|1988
|4 yaş
|Qocalar
|1
|Abdullayev Abdulla Bədəl oğlu
|1934
|58 yaş
|2
|Mehdiyev Hümbət Əbulqasım oğlu
|1930
|62 yaş
|3
|Mehdiyeva (Məhərrəmova) Qənirə İbrahim qızı
|1935
|57 yaş
|4
|Mehdiyeva Gülayə Əli qızı
|1925
|67 yaş
|5
|Vəliyeva Zeynab Hüseyin qızı
|1899
|93 yaş
|6
|Alməmmədova Minaya Əbilqasım qızı
|1930
|62 yaş