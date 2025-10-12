Минюст: В Азербайджане налажено сотрудничество между всеми ветвями власти
- 12 октября, 2025
- 18:06
В Азербайджане налажено сотрудничество между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.
Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов на заседании 67-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциации судей (IAJ – International Association of Judges), проходящей в Баку.
По его словам, судебная власть сегодня является гарантом, стоящим на страже фундаментальных ценностей общества:
"Разумеется, при принятии решений судебная власть защищает от возможных ошибок. Это направляет нас в исполнении возложенных обязанностей. Справедливость может восторжествовать лишь тогда, когда она служит основой, стоящей в центре любой деятельности".
