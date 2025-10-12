İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Ədliyyə naziri: Azərbaycanda qanunvericilik, icra məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlıq var

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2025
    • 17:53
    Ədliyyə naziri: Azərbaycanda qanunvericilik, icra məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlıq var

    Azərbaycanda qanunvericilik, icra məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlıq var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə naziri Fərid Əhmədov Bakıda keçirilən Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının (IAJ – International Association of Judges) 67-ci Baş Assambleyasının iclasında deyib.

    O bildirib ki, bu gün məhkəmə hakimiyyəti cəmiyyətin fundamental dəyərlərinin keşiyində dayanan qarantdır:

    "Təbii ki, qərarların qəbul edilməsində məhkəmə hakimiyyəti hər hansı səhvlərdən qoruyur. Bizim üzərimizə düşən vəzifənin icrasında bizi istiqamətləndirir. Ədalət o zaman zəfər çala bilər ki, hansısa bir fəaliyyətin mərkəzində dayanan bünövrə kimi götürülsün".

    Fərid Əhmədov Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Минюст: В Азербайджане налажено сотрудничество между всеми ветвями власти

    Son xəbərlər

    18:51

    Sənan Hacıyev: Azərbaycanda məhkəmə sahəsindəki islahatları beynəlxalq hakimlər yüksək qiymətləndirir

    Daxili siyasət
    18:35

    Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Komandada çatışmazlıqlar var"

    Fərdi
    18:30
    Foto

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-də ravvin Artur Şnayerlə görüşüb

    Din
    18:23

    Azərbaycan Prezidenti: Bu gün Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq məkanı rolunu oynayır

    Xarici siyasət
    18:23

    Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti: Düzgün ədalət mühakiməsi diqqətdən kənarda qalmamalıdır

    Xarici siyasət
    18:15

    İlham Əliyev: Müasir dövrün çağırışları məhkəmə sistemlərindən daim adaptasiya olunmağı tələb edir

    Daxili siyasət
    18:05

    Hakan Fidan: Türkiyə Suriya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı davam etdirir

    Region
    18:02

    Prezident: Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu dövlət siyasətimizin strateji prioritetlərindən biridir

    Daxili siyasət
    17:57

    İlham Əliyev Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının iştirakçılarına müraciət edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti