Министр: Принятие на службу в МВД проводится по принципу прозрачности

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов в Отдельном полку полиции быстрого реагирования провел строевой смотр желающих служить на вакантных должностях рядового и младшего начальствующего состава в главном управлении, управлениях МВД и территориальных органах полиции.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.
Руководству Главного управления кадров были даны соответствующие поручения по принятию на службу в органы внутренних дел 445 наиболее подготовленных из 630 кандидатов.
Выступая перед кандидатами, министр поздравил их с наступающими праздниками - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, и отметил, что принятие на службу в органы внутренних дел осуществляется на основе принципов прозрачности, гласности и справедливости.
Aynur OsmanqızıАвтор новости