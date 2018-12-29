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    Министр: Принятие на службу в МВД проводится по принципу прозрачности

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов в Отдельном полку полиции быстрого реагирования провел строевой смотр желающих служить на вакантных должностях рядового и младшего начальствующего состава в главном управлении, управлениях МВД и территориальных органах полиции.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Руководству Главного управления кадров были даны соответствующие поручения по принятию на службу в органы внутренних дел 445 наиболее подготовленных из 630 кандидатов.

    Выступая перед кандидатами, министр поздравил их с наступающими праздниками - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, и отметил, что принятие на службу в органы внутренних дел осуществляется на основе принципов прозрачности, гласности и справедливости.

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