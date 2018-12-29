Министр: Принятие на службу в МВД проводится по принципу прозрачности

© Report/ Orkhan Azim https://report.az/storage/news/059e1a4b4dfdf47d6d32c25a7b6289f1/9477cd41-726e-401f-9556-4b188c2f4e97_292.jpg

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов в Отдельном полку полиции быстрого реагирования провел строевой смотр желающих служить на вакантных должностях рядового и младшего начальствующего состава в главном управлении, управлениях МВД и территориальных органах полиции.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

Руководству Главного управления кадров были даны соответствующие поручения по принятию на службу в органы внутренних дел 445 наиболее подготовленных из 630 кандидатов.

Выступая перед кандидатами, министр поздравил их с наступающими праздниками - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, и отметил, что принятие на службу в органы внутренних дел осуществляется на основе принципов прозрачности, гласности и справедливости.