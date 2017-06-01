Министр образования: 95% учителей прошли диагностическую оценку и их зарплата выросла в 2 раза

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "95% учителей в Азербайджане приняли участие в диагностической оценке. На основе этой оценки зарплата учителей выросла в 2 раза".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку заседании комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил министр образования Микаил Джаббаров.

Министр образования отметил, что в 2013 году президент Ильхам Алиев утвердил национальную стратегию в области образования: "Это была первая стратегия. В ней ясно определены цели развития в сфере образования. В последние 4 года азербайджанские школьники осуществили более хорошую академическую деятельность. В этой сфере наблюдался рост в 17%. Зарегистрированы более высокие результаты оценки приема в университеты. Упрощен выход на систему дошкольного образования. Это очень важно и влияет на долгосрочное развитие народа. У нас не было удовлетворительной системы дошкольного образования. Одной из причин, усложнявших дело, было расположение в этих заведениях беженцев и вынужденных переселенцев. Посещение детьми дошкольных учебных заведений составляло 18%. Впоследствии мы осуществили капитальное расширение. За 3 года 18% выросли до 55%".

М. Джаббаров отметил, что в сфере образования различные услуги представлены в режиме онлайн: "Признание иностранных дипломов, электронная регистрация в школы и др. входят в эти услуги".