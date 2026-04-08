Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества

Делегация Казахстана во главе с замминистра обороны Дарханом Ахмедиевым находится с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что гости сначала посетили Аллею шехидов, где возложили цветы к могилам героев, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

На встрече в Министерстве обороны замглавы ведомства – генеральный директор Агиль Гурбанов провел обстоятельный обмен мнениями с казахстанским коллегой Дарханом Ахмедиевым и возглавляемой им делегацией.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем делегация посетила Оперативное главное управление Минобороны, Главное управление связи и информационных технологий, а также Управление международного военного сотрудничества, где ознакомилась с созданными условиями и деятельностью ведомств.

Казахстанская делегация также побывала в Военном лицее имени Дж. Нахчыванского, подведомственном Национальному университету обороны, а также в Главном управлении личного состава, где ознакомились с "Электронной информационной системой личного состава".

Делегация также была проинформирована о деятельности, осуществляемой в направлении обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, имеющихся в арсенале Азербайджанской армии, о применении современных технологий связи и средствах киберзащиты на основе искусственного интеллекта против киберугроз.

В рамках визита также были проведены брифинги о структуре подразделений и направлениях деятельности.

Отметим, что основной целью визита делегации Министерства обороны Казахстана является проведение взаимного обмена опытом в военной отрасли.