Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Внутренняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 18:18
    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества

    Делегация Казахстана во главе с замминистра обороны Дарханом Ахмедиевым находится с визитом в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

    Отмечается, что гости сначала посетили Аллею шехидов, где возложили цветы к могилам героев, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    На встрече в Министерстве обороны замглавы ведомства – генеральный директор Агиль Гурбанов провел обстоятельный обмен мнениями с казахстанским коллегой Дарханом Ахмедиевым и возглавляемой им делегацией.

    На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Затем делегация посетила Оперативное главное управление Минобороны, Главное управление связи и информационных технологий, а также Управление международного военного сотрудничества, где ознакомилась с созданными условиями и деятельностью ведомств.

    Казахстанская делегация также побывала в Военном лицее имени Дж. Нахчыванского, подведомственном Национальному университету обороны, а также в Главном управлении личного состава, где ознакомились с "Электронной информационной системой личного состава".

    Делегация также была проинформирована о деятельности, осуществляемой в направлении обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, имеющихся в арсенале Азербайджанской армии, о применении современных технологий связи и средствах киберзащиты на основе искусственного интеллекта против киберугроз.

    В рамках визита также были проведены брифинги о структуре подразделений и направлениях деятельности.

    Отметим, что основной целью визита делегации Министерства обороны Казахстана является проведение взаимного обмена опытом в военной отрасли.

    Агиль Гурбанов Дархан Ахмедиев Азербайджано-казахстанские отношения Министерство обороны Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan və Qazaxıstan hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan and Kazakhstan explore military-technical cooperation

