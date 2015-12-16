Министр Гусейнгулу Багиров награжден орденом "Шохрат"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, Г.Багиров награжден за заслуги в области защиты природы и улучшения экологической среды в Азербайджанской Республике.

Отметим, что Гусейнгулу Багиров родился 17 декабря 1955 года. В 1978 году окончил исторический факультет Бакинского государственного университета. В 1990 году решением Коллегии министерства образования бывшего СССР получил ученое звание профессора.

В 1978-1983 гг. работал в министерстве образования, а затем в комсомольских органах. В 1985-1992 гг. работал преподавателем в Закавказской комсомольской и Высшей партийной школах. С 1990 года руководил Институтом молодежи, с 1992 года - Западным Университетом. В 1998 году награжден стипендией Ассоциации Fulbrayt Соединенных Штатов Америки, работал на должности профессора-исследователя в Университете Индиана, в то же время в языковом центре университета.

В 2000-2001 гг. занимал должность министра торговли Азербайджанской Республики. С 2001 года - министр экологии и природных ресурсов Азербайджана. В 2005 году избран президентом Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджанской Республики.