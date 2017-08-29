Минобразования прокомментировало недовольство некоторых авторов относительно учебников X класса

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министерство образования выразило отношение к недовольству некоторых авторов относительно подготовки учебников X класса.

Как сообщает Report, в интервью журналистам замминистра образования Джейхун Байрамов сказал, что подготовка школьных учебников в Азербайджане является постоянно осуществляемым процессом.

Он отметил, что учащиеся, приступившие к учебе по системе куррикулума, в этом году будут учиться в X классе: "Поэтому тендер по подготовке учебников X класса в этом году прошел еще год назад. В ноябре прошлого года все учебники были оценены и представлены в соответствующий отдел. Отобранные учебники с января месяца размещены на специально созданном с этой целью портале и представлены на обсуждение общественности".

По словам замминистра, процесс подготовки учебников довольно сложный и многоэтапный: "Создаются максимальные условия для того, чтобы были учтены предложения всех сторон для открытости процесса общественности. Уже состоялось первое заседание созданного по приказу министра образования Микаила Джаббарова Постоянного совета по содержанию образования и учебникам. Осенью пройдет очередное заседание, где предусматривается обсуждение ряда вопросов в данной области. Здесь своими мыслями и предложениями также поделятся различные общественные деятели и люди, имеющие опыт в сфере образования".