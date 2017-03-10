Милли Меджлис во втором чтении принял законопроект "О дошкольном образовании"

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Принят законопроект "О дошкольном образовании".

Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение сегодня на пленарном заседании парламента. Он состоит из 5 частей и 24 статей.

Согласно закону учредителями дошкольных образовательных учреждений могут быть государство, муниципалитеты, юридические лица и граждане Азербайджана. Лицензия для дошкольных образовательных учреждений выдается бессрочно. Руководителями этих дошкольных образовательных учреждений могут быть назначены только лица, у которых есть высшее образование и не менее 5 лет опыта работы в этой сфере.

Законопроект, который представлен на обсуждение, определит принципы государственной политики в области дошкольного образования, а также организационно-правовые и экономические основы дошкольного образования.

В проекте говорится, что при нарушении обязанностей дошкольного образования юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги образования в сфере дошкольного образования, а также невыполнении требований государственных стандартов дошкольного образования, их лицензия будет аннулирована. Согласно проекту определились несколько видов учреждений, в которых получают образование дети дошкольного возраста. Сюда относятся дом малютки, дом малютки - детские ясли, общеобразовательные школы с группами дошкольной подготовки, дошкольное образовательное учреждение в форме комплекса при образовательном учреждении другого типа, центр развития детей, детские сады санаторного типа (такие детские сады создаются для детей, предрасположенных к инфекционным заболеваниям, и со слабой иммунной системой), специальные дошкольные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, дошкольные образовательные учреждения, созданные при научно-исследовательском учреждении.

Среди вышеперечисленных детские сады санаторного типа, специальные дошкольные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также центры развития детей являются новыми видами дошкольного образовательного учреждения.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.