Милли Меджлис соберется на очередное заседание 12 мая
- 08 мая, 2026
- 15:00
Милли Меджлис Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 12 мая, в повестку включены восемь вопросов.
Как сообщает Report со ссылкой на парламент, депутаты, в частности, заслушают ежегодный доклад Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о ситуации в этой сфере в Азербайджане за 2025 год.
Кроме того, на заседании планируется рассмотреть законопроект о переименовании ряда территориальных единиц Губинского района.
В первом чтении будут обсуждены поправки в законы "О защите зеленых насаждений" и "О дипломатической службе".
Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в законодательство о прохождении военной службы, финансовой аренде, а также пакет поправок в ряд кодексов и законов и др.
