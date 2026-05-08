Милли Меджлис соберется на очередное заседание 12 мая

Милли Меджлис Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 12 мая, в повестку включены восемь вопросов.

Как сообщает Report со ссылкой на парламент, депутаты, в частности, заслушают ежегодный доклад Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о ситуации в этой сфере в Азербайджане за 2025 год.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть законопроект о переименовании ряда территориальных единиц Губинского района.

В первом чтении будут обсуждены поправки в законы "О защите зеленых насаждений" и "О дипломатической службе".

Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в законодательство о прохождении военной службы, финансовой аренде, а также пакет поправок в ряд кодексов и законов и др.