Милли Меджлис проведет очередное заседание 17 марта

Следующее заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 17 марта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на парламент.

На заседании депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, включая ратификацию протокола о внесении изменений в положение об Исполнительном комитете СНГ, а также поправки в законы "О дорожном движении", "Об образовании".

Кроме того, в повестку включены поправки в Трудовой кодекс, Кодекс об административных проступках и ряд других нормативных актов.