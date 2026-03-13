Милли Меджлис проведет очередное заседание 17 марта
Внутренняя политика
- 13 марта, 2026
- 19:02
Следующее заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 17 марта.
Об этом Report сообщает со ссылкой на парламент.
На заседании депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, включая ратификацию протокола о внесении изменений в положение об Исполнительном комитете СНГ, а также поправки в законы "О дорожном движении", "Об образовании".
Кроме того, в повестку включены поправки в Трудовой кодекс, Кодекс об административных проступках и ряд других нормативных актов.
Милли Меджлис проведет очередное заседание 17 марта
