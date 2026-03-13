Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Милли Меджлис проведет очередное заседание 17 марта

    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 19:02
    Следующее заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 17 марта.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на парламент.

    На заседании депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, включая ратификацию протокола о внесении изменений в положение об Исполнительном комитете СНГ, а также поправки в законы "О дорожном движении", "Об образовании".

    Кроме того, в повестку включены поправки в Трудовой кодекс, Кодекс об административных проступках и ряд других нормативных актов.

    Милли Меджлис
    Milli Məclisin növbəti iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb
