    Милли Меджлис призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

    26 февраля, 2026
    Милли Меджлис призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

    Милли Меджлис Азербайджана направил обращения в адрес межпарламентских рабочих групп, комитетов по международным делам зарубежных парламентов и международных парламентских организаций в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, в документах подчеркивается, что массовое убийство 613 мирных жителей, в том числе женщин и детей, стало одним из самых тяжелых преступлений против человечности XX века и грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

    Отмечается, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также продвижение мирного процесса с Арменией способствуют укреплению стабильности в регионе.

    Парламент призвал международное сообщество к расширению информированности о Ходжалинской трагедии, ее признанию на международном уровне и привлечению виновных к ответственности.

    Milli Məclis Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb

