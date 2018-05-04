Милли Меджлис принял закон "О правах лиц с инвалидностью"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили (во втором чтении) новый подготовленный закон "О правах лиц с инвалидностью".

Как сообщает Report, председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли сказал, что законопроект состоит их 8 глав и 40 статей.

Законопроект уточняет основы государственной политики в отношении лиц с инвалидностью и обязанности государства по защите их прав.

Законопроект был принят путем голосования после обсуждений во втором чтении.

Отметим, что имевшийся до сих пор закон "О правах лиц с инвалидностью" был принят о в 1992 году.