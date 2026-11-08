Микаил Джаббаров: Восстановление территориальной целостности и суверенитета укрепило мощь Азербайджана

Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета еще больше укрепило мощь Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"С чувством огромной гордости мы отмечаем шестую годовщину исторической Победы, одержанной нашей славной армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева", - отметил министр.

По его словам, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета еще больше укрепило мощь Азербайджана.

"Это открыло новые возможности для возрождения наших освобожденных от оккупации территорий, укрепления экономического потенциала страны и обеспечения устойчивого развития.

Поздравляем всех с Днем Победы, с глубоким уважением чтим светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу нашей Родины, и желаем крепкого здоровья нашим ветеранам.

Да здравствует независимый, суверенный и сильный Азербайджан!" - написал Джаббаров.