Микаил Джаббаров: Восстановление территориальной целостности и суверенитета укрепило мощь Азербайджана
- 08 ноября, 2026
- 09:13
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Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета еще больше укрепило мощь Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.
"С чувством огромной гордости мы отмечаем шестую годовщину исторической Победы, одержанной нашей славной армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева", - отметил министр.
По его словам, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета еще больше укрепило мощь Азербайджана.
"Это открыло новые возможности для возрождения наших освобожденных от оккупации территорий, укрепления экономического потенциала страны и обеспечения устойчивого развития.
Поздравляем всех с Днем Победы, с глубоким уважением чтим светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу нашей Родины, и желаем крепкого здоровья нашим ветеранам.
Да здравствует независимый, суверенный и сильный Азербайджан!" - написал Джаббаров.