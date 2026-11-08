Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Микаил Джаббаров: Восстановление территориальной целостности и суверенитета укрепило мощь Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 09:13
    Микаил Джаббаров: Восстановление территориальной целостности и суверенитета укрепило мощь Азербайджана

    Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета еще больше укрепило мощь Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

    "С чувством огромной гордости мы отмечаем шестую годовщину исторической Победы, одержанной нашей славной армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева", - отметил министр.

    По его словам, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета еще больше укрепило мощь Азербайджана.

    "Это открыло новые возможности для возрождения наших освобожденных от оккупации территорий, укрепления экономического потенциала страны и обеспечения устойчивого развития.

    Поздравляем всех с Днем Победы, с глубоким уважением чтим светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу нашей Родины, и желаем крепкого здоровья нашим ветеранам.

    Да здравствует независимый, суверенный и сильный Азербайджан!" - написал Джаббаров.

    Микаил Джаббаров 8 Ноября - День Победы
    Mikayıl Cabbarov: Ərazi bütövlüyünün bərpası Azərbaycanın qüdrətini daha da artırıb
    Mikayil Jabbarov: Restoration of territorial integrity and full sovereignty has further strengthened Azerbaijan
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