    Микаил Джаббаров поздравил народ Азербайджана с Днем Государственного флага

    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 09:29
    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю 9 ноября – Дня Государственного флага.

    Как сообщает Report, поздравление опубликовано в его аккаунте в соцсети Х:

    "Наш трехцветный флаг, являющийся символом независимого государства, национальных ценностей и суверенитета, – источник нашей гордости. От всей души поздравляем с Днем Государственного флага и желаем всего наилучшего. Пусть флаг Азербайджана всегда развивается на вершинах!", – отметил министр.

    Микаил Джаббаров День Государственного флага
    Mikayıl Cabbarov: Üçrəngli bayrağımız qürur mənbəyimizdir

