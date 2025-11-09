Микаил Джаббаров поздравил народ Азербайджана с Днем Государственного флага
- 09 ноября, 2025
- 09:29
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю 9 ноября – Дня Государственного флага.
Как сообщает Report, поздравление опубликовано в его аккаунте в соцсети Х:
"Наш трехцветный флаг, являющийся символом независимого государства, национальных ценностей и суверенитета, – источник нашей гордости. От всей души поздравляем с Днем Государственного флага и желаем всего наилучшего. Пусть флаг Азербайджана всегда развивается на вершинах!", – отметил министр.
Müstəqil dövlətimizin, milli dəyərlərimizin və suverenliyimizin rəmzi olan üçrəngli bayrağımız qürur mənbəyimizdir.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) November 9, 2025
Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı çatdırırıq.#Azərbaycan bayrağı daim zirvələrdə dalğalansın!#DövlətBayrağıGünü… pic.twitter.com/lrPSNm1jbw