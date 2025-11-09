Mikayıl Cabbarov: Üçrəngli bayrağımız qürur mənbəyimizdir
- 09 noyabr, 2025
- 09:23
İqtisadiyyat naziri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurasının sədri Mikayıl Cabbarov 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, nazir təbrikini "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yerləşdirib.
"Müstəqil dövlətimizin, milli dəyərlərimizin və suverenliyimizin rəmzi olan üçrəngli bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı çatdırırıq. Azərbaycan bayrağı daim zirvələrdə dalğalansın!", - deyə nazir bildirib.
