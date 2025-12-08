İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Milli Gimnastika Arenasında "Winter Fairytale" beynəlxalq turniri keçirilib

    Fərdi
    • 08 dekabr, 2025
    • 17:24
    Milli Gimnastika Arenasında Winter Fairytale beynəlxalq turniri keçirilib

    Milli Gimnastika Arenasında "Winter Fairytale" beynəlxalq turniri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, yarışda 9 ölkədən 28 klubun ümumilikdə 262 gimnastı mübarizə aparıb.

    Gimnastlar müxtəlif yaş kateqoriyaları üzrə (2010–2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018–2019-cu il təvəllüdlülər) alətsiz proqramla yanaşı, lent, halqa, top, gürzlər və ip növlərində çıxış ediblər.

    Proqramların sonunda müxtəlif kateqoriyalarda fərqlənən gimnastlar mükafatlandırılıblar.

    Turnirin son günü isə xüsusi bir hadisə ilə yadda qalıb. İsrailin məşhur bədii gimnastı, Olimpiya çempionu Linoy Aşram turnir iştirakçıları üçün "ustad dərsi" keçib. Dünya gimnastikasının ən parlaq adlarından biri olan Linoy dərs zamanı gənc gimnastlarla öz idman yolu, nailiyyətləri və bu yolda qarşılaşdığı çətinliklər barədə danışıb.

    Daha sonra praktiki məşq hissəsinə keçərək idmançılara yeni texniki nüanslar və elementlərin icrasını öyrədib. Gənc gimnastların böyük maraqla izlədiyi "ustad dərsi" turnirə xüsusi rəng qatıb və iştirakçılar üçün unudulmaz təcrübəyə çevrilib.

    Gimnastika “Winter Fairytale” Milli Gimnastika Arenası

    Son xəbərlər

    17:45

    Kənd təsərrüfatındakı problemləri aradan qaldıracaq 16-dan artıq modul hazırlanacaq

    ASK
    17:45

    Fon der Lyayen, Rütte və Zelenski bu gün Ukraynaya maliyyə dəstəyini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    17:41

    Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun oyunlarının proqramında dəyişiklik edilib

    Komanda
    17:41

    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    17:41

    Kamboca münaqişənin kəskinləşməsi səbəbindən Tailandla sərhəddə 377 məktəbi bağlayıb

    Digər ölkələr
    17:40

    Aqrar Sığorta Fondu auditor seçib

    Maliyyə
    17:32

    Mahir Məmmədov: "Vüqar Həşimov Memorialı dünya şahmatına böyük töhfədir"

    Fərdi
    17:32

    Azərbaycan İraqa arpa satışını 75 dəfə artırıb

    Biznes
    17:28

    Vüqar Kərimov: "Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsində rəqəmsal texnoloji həllər aktiv istifadə olunur"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti