    "Real"ın futbolçusu 3-4 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 17:17
    Realın futbolçusu 3-4 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Eder Militao 3-4 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, buna 27 yaşlı müdafiəçinin La Liqanın XV turunda "Selta" ilə matçda zədələnməsi səbəb olub.

    Braziliyalı oyunçunun sol ayağındakı zədəsinin ciddi olduğu aşkarlanıb.

    Qeyd edək ki, "Selta" "Real"ı səfərdə iki cavabsız qolla üstələyib. Militao zədələndiyi üçün 24-cü dəqiqədə əvəzlənib.

