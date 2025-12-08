İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu yarımçıq dayandırılıb

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 17:26
    Qəbələ - Turan Tovuz oyunu yarımçıq dayandırılıb

    Misli Premyer Liqasının XIV turunda keçirilən "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu yarımçıq dayandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, buna Qəbələdə dumanlı hava şəraiti səbəb olub.

    Qarşılaşma 23-cü dəqiqədə dayandırılıb.

    Matçın taleyi ilə bağlı qərar daha sonra veriləcək.

