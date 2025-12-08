"Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu yarımçıq dayandırılıb
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 17:26
Misli Premyer Liqasının XIV turunda keçirilən "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu yarımçıq dayandırılıb.
"Report"un məlumatına görə, buna Qəbələdə dumanlı hava şəraiti səbəb olub.
Qarşılaşma 23-cü dəqiqədə dayandırılıb.
Matçın taleyi ilə bağlı qərar daha sonra veriləcək.
