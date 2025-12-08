Azərbaycan İraqa arpa satışını 75 dəfə artırıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 08 dekabr, 2025
    • 17:32
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 6,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 29 443 ton arpa (o cümlədən toxumluq) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 76 %, kəmiyyət olaraq – 46 % çoxdur.

    Azərbaycan Qazaxıstandan 3,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 26 dəfə çox) 17 601 ton (+49 dəfə) və Rusiyadan 2,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (-25 %) 11 842 ton (-40 %) məhsul alıb.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İraqa 1,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (+76 dəfə) 7 min 516 ton (+75 dəfə) arpa ixrac edib.

