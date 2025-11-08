Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю Дня Победы

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано в его аккаунте в соцсети Х:

"С большим чувством гордости отмечаем 5-летие блестящей Победы, одержанной благодаря решительной борьбе нашей доблестной Армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало прочной основой для укрепления экономического суверенитета страны, повышения ее глобального авторитета и построения общества высокого социального благосостояния. Поздравляем с Днем Победы, выражаем глубокое почтение памяти наших шехидов и желаем исцеления ветеранам.

Да здравствует могущественный Азербайджан!".