Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю Дня Победы
- 08 ноября, 2025
- 09:23
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю 8 Ноября – Дня Победы.
Как сообщает Report, поздравление опубликовано в его аккаунте в соцсети Х:
"С большим чувством гордости отмечаем 5-летие блестящей Победы, одержанной благодаря решительной борьбе нашей доблестной Армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало прочной основой для укрепления экономического суверенитета страны, повышения ее глобального авторитета и построения общества высокого социального благосостояния. Поздравляем с Днем Победы, выражаем глубокое почтение памяти наших шехидов и желаем исцеления ветеранам.
Да здравствует могущественный Азербайджан!".
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin (@azpresident) rəhbərliyi ilə Şanlı Ordumuzun qətiyyətli mübarizəsi nəticəsində qazandığımız parlaq Zəfərin 5 illiyini böyük qürurla qeyd edirik.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) November 8, 2025
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ölkəmizin qlobal nüfuzunun artması, iqtisadi… pic.twitter.com/MLgP4tEFnc