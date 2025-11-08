Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 09:23
    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

    Как сообщает Report, поздравление опубликовано в его аккаунте в соцсети Х:

    "С большим чувством гордости отмечаем 5-летие блестящей Победы, одержанной благодаря решительной борьбе нашей доблестной Армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало прочной основой для укрепления экономического суверенитета страны, повышения ее глобального авторитета и построения общества высокого социального благосостояния. Поздравляем с Днем Победы, выражаем глубокое почтение памяти наших шехидов и желаем исцеления ветеранам.

    Да здравствует могущественный Азербайджан!".

    Микаил Джаббаров Путь к Победе поздравление
    Mikayıl Cabbarov Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib
    Azerbaijani Economy Minister shares post on Victory Day

    Лента новостей