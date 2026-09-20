Микаил Джаббаров: C глубоким уважением чтим память наших шехидов
- 20 сентября, 2026
- 09:58
Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, олицетворяющий полное восстановление государственного суверенитета нашей страны.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр экономики Микаил Джаббаров.
"20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных под руководством президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью обеспечены", - напомнил он.
М. Джаббаров поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета: "Поздравляю наш народ с Днем государственного суверенитета, желаем нашей стране мира и процветания. С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни ради этого исторического достижения".
Bu gün #Azərbaycan tarixində dövlət suverenliyimizin tam bərpasını ifadə edən əlamətdar gündür.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 20, 2026
2023-cü il sentyabrın 20-də Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü və… pic.twitter.com/sTZRKD8bf0