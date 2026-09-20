Микаил Джаббаров: C глубоким уважением чтим память наших шехидов

Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, олицетворяющий полное восстановление государственного суверенитета нашей страны.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных под руководством президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью обеспечены", - напомнил он.

М. Джаббаров поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета: "Поздравляю наш народ с Днем государственного суверенитета, желаем нашей стране мира и процветания. С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни ради этого исторического достижения".