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    Микаил Джаббаров: C глубоким уважением чтим память наших шехидов

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 09:58
    Микаил Джаббаров: C глубоким уважением чтим память наших шехидов

    Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, олицетворяющий полное восстановление государственного суверенитета нашей страны.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр экономики Микаил Джаббаров.

    "20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных под руководством президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью обеспечены", - напомнил он.

    М. Джаббаров поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета: "Поздравляю наш народ с Днем государственного суверенитета, желаем нашей стране мира и процветания. С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни ради этого исторического достижения".

    Микаил Джаббаров День государственного суверенитета
    Mikayıl Cabbarov: Şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik

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