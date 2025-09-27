Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 11:47
    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

    Министерство иностранных дел Турции (МИД) сделало публикацию в связи с 27 сентября - Днем памяти.

    Как сообщает Report, в публикации на официальном аккаунте ведомства в "X" говорится:

    "С уважением чтим память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за Карабах. Мы верим, что исторические шаги, предпринимаемые для установления прочного мира, обеспечат в нашем регионе мир и благополучие, построенные на героическом наследии шехидов. С девизом "Одна нация, два государства" священное наследие наших шехидов навсегда останется в наших сердцах".

