МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти
- 27 сентября, 2025
- 11:47
Министерство иностранных дел Турции (МИД) сделало публикацию в связи с 27 сентября - Днем памяти.
Как сообщает Report, в публикации на официальном аккаунте ведомства в "X" говорится:
"С уважением чтим память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за Карабах. Мы верим, что исторические шаги, предпринимаемые для установления прочного мира, обеспечат в нашем регионе мир и благополучие, построенные на героическом наследии шехидов. С девизом "Одна нация, два государства" священное наследие наших шехидов навсегда останется в наших сердцах".
27 Eylül Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, Karabağ uğruna can veren kahraman Azerbaycan evlatlarını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Kalıcı barışın sağlanması yolunda atılan tarihi adımların bu fedakârlıkların mirası üzerinde bölgemizde huzur ve refahı temin edeceğine inanıyoruz.…— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 27, 2025