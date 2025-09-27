İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Türkiyə XİN Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 11:28
    Türkiyə XİN Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbərə verir ki, qurumun rəsmi "X" hesabındakı paylaşımda deyilir:

    "Qarabağ uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Azərbaycan övladlarını rəhmət və ehtiramla yad edirik. İnanırıq ki, davamlı sülhə doğru atılan tarixi addımlar bölgəmizdə bu fədakarlıqların irsi üzərində qurulmuş sülh və rifahı təmin edəcəkdir. "Bir millət, iki dövlət" devizi ilə şəhidlərimizin müqəddəs irsi hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqdır".

    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

