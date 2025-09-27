Türkiyə XİN Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib
- 27 sentyabr, 2025
- 11:28
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbərə verir ki, qurumun rəsmi "X" hesabındakı paylaşımda deyilir:
"Qarabağ uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Azərbaycan övladlarını rəhmət və ehtiramla yad edirik. İnanırıq ki, davamlı sülhə doğru atılan tarixi addımlar bölgəmizdə bu fədakarlıqların irsi üzərində qurulmuş sülh və rifahı təmin edəcəkdir. "Bir millət, iki dövlət" devizi ilə şəhidlərimizin müqəddəs irsi hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqdır".
27 Eylül Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, Karabağ uğruna can veren kahraman Azerbaycan evlatlarını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Kalıcı barışın sağlanması yolunda atılan tarihi adımların bu fedakârlıkların mirası üzerinde bölgemizde huzur ve refahı temin edeceğine inanıyoruz.…— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 27, 2025