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МИД Азербайджана предупредил граждан страны

​МИД Азербайджана предупредил граждан страны

© Report

Принимая во внимание широкое распространение инфекции COVID-19 в мире и неотложные меры в этой связи, в том числе объявление чрезвычайного положения в некоторых странах, министерство иностранных дел строго рекомендует гражданам Азербайджана воздержаться от поездок за границу, и выезжать только при серьезной необходимости.

Как передает Report, заявление, в связи с этим распространила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

В обращении гражданам также отмечается: "Мы просим наших граждан прочитать информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу и следовать рекомендациям ВОЗ в отношении защиты от нового коронавируса".

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

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