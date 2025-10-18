МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем восстановления независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось в соцсетях публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"18 октября - День восстановления независимости, символ свободной воли нашего народа и возрождения традиций государственности. По случаю 34-й годовщины восстановления независимости азербайджанского народа искренне поздравляем всех наших соотечественников и желаем Азербайджану вечной независимости и устойчивого прогресса".