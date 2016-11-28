Мехрибан Алиева встретилась с делегацией, возглавляемой баронессой Николсон

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой торговым посланником премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану баронессой Николсон.

Как сообщает Report, отметив, что рада видеть делегацию, возглавляемую баронессой Николсон, в Фонде Гейдара Алиева, президент Фонда Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что нынешний визит послужит укреплению дружественных связей и сотрудничества между нашими странами. Подчеркнув, что деятельность торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану достойна большого уважения, первая леди Азербайджана наряду с политической деятельностью гостьи особо отметила ее общественную деятельность. Мехрибан Алиева высоко оценила работу, проводимую баронессой Николсон в сфере заботы о детях, защиты прав женщин, культурной и других областях. Первая леди Азербайджана выразила надежду на будущее сотрудничество гостьи с нашей страной, в частности с Фондом Гейдара Алиева.

Говоря о проектах, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева, баронесса Николсон выдвинула предложение о реализации в будущем с Фондом ряда проектов в сфере здравоохранения. Высоко оценив деятельность группы дружбы между парламентами Азербайджана и Великобритании, баронесса Николсон пригласила президента Фонда Гейдара Алиева, депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиеву в Великобританию для проведения встреч в Палате лордов.