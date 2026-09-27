Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 08:01
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти
    Мехрибан Алиева

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

    Report представляет публикацию:

    Мехрибан Алиева 27 Сентября – День памяти
    Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib
    Social media accounts of First Vice-President Mehriban Aliyeva share post on September 27 – Remembrance Day
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