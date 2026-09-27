Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 08:01
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Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:
"Allah Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların nurlu xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır!".
https://t.co/hCCCXBYiyB— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) September 27, 2026
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти
Social media accounts of First Vice-President Mehriban Aliyeva share post on September 27 – Remembrance Day
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