İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 08:01
    Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:

    "Allah Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların nurlu xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır!".

    Mehriban Əliyeva 27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти
    Social media accounts of First Vice-President Mehriban Aliyeva share post on September 27 – Remembrance Day
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:47

    İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyası üzrə dünya rekordunu yeniləyib

    Futbol
    04:15

    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    Digər ölkələr
    03:42

    Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:05

    Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:38

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    02:17

    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:52

    ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilər

    Digər ölkələr
    01:25

    Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:04

    ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti