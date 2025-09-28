Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ
Внутренняя политика
- 28 сентября, 2025
- 21:04
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram кадрами с торжественной церемонии открытия III Игр СНГ.
Report представляет данную публикацию:
Последние новости
21:38
В Гяндже и еще шести городах обеспечены меры безопасности в связи с III Играми СНГВнутренняя политика
21:26
Армия Израиля заявила о новом ударе по объекту "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
21:04
Фото
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия III Игр СНГВнутренняя политика
20:51
WP: Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами США 30 сентябряДругие страны
20:28
Фото
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
20:19
CNN: В церкви штата Мичиган произошла стрельбаДругие страны
20:05
Фото
Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал золото на Кубке ЕвропыИндивидуальные
19:56
Конгресс США изучает роль ФБР в беспорядках в Капитолии 2021 годаДругие страны
19:38