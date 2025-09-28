Mehriban Əliyeva III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib
Daxili siyasət
- 28 sentyabr, 2025
- 21:04
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva "Instagram" hesabında III MDB Oyunlarının təntənəli açılış mərasimindən paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
