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Мехрибан Алиева поделилась новыми кадрами с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"

Мехрибан Алиева поделилась новыми кадрами с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева вновь поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с проходящего в Шуше международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", сообщает Report.
Внутренняя политика
11 мая 2023 г. 16:42
Мехрибан Алиева поделилась новыми кадрами с Международного музыкального фестиваля Харыбюльбюль

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram новыми кадрами с проходящего в Шуше международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalı ilə bağlı növbəti paylaşım edib

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