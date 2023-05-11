Мехрибан Алиева поделилась новыми кадрами с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"

Мехрибан Алиева поделилась новыми кадрами с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева вновь поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с проходящего в Шуше международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", сообщает Report.

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