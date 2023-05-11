Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram новыми кадрами с проходящего в Шуше международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", сообщает Report.
Мехрибан Алиева поделилась новыми кадрами с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"Мехрибан Алиева поделилась новыми кадрами с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева вновь поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с проходящего в Шуше международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", сообщает Report.
Внутренняя политика
11 мая 2023 г. 16:42
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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalı ilə bağlı növbəti paylaşım edib