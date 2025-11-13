Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    MEDİA объявило конкурс на поддержку онлайн- и печатных СМИ

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 12:50
    MEDİA объявило конкурс на поддержку онлайн- и печатных СМИ

    Агентство по развитию медиа (MEDİA) объявило конкурс для онлайн-изданий и печатных СМИ на получение финансовой поддержки.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, участвовать в конкурсе могут онлайн-СМИ с общественно-политическим и спортивным контентом, а также общественно-политические газеты, включенные в Медиареестр.

    Заявки и необходимые документы принимаются в электронном формате через портал mib.media.gov.az.

    Для участия в конкурсе медиаорганизация должна иметь как минимум четыре сотрудника: одного ответственного редактора и трех журналистов.

    По итогам отбора победители среди онлайн-СМИ заключат с агентством договор о предоставлении финансовой помощи - ежемесячно по 5 000 манатов сроком на 6 месяцев. В течение этого периода минимальная заработная плата каждого из четырех работников должна составлять не менее 800 манатов.

    Печатным изданиям-победителям также будет оказана шестимесячная финансовая поддержка. Агентство покроет расходы на выпуск одного номера газеты в неделю, предоставив 5 000 манатов в месяц, а также окажет поддержку одноименному веб-сайту - 3 000 манатов в месяц (или 5 000 манатов в первый месяц при условии планируемого полноценного обновления сайта).

    Прием заявок на конкурс продлится до 18:00 26 ноября.

