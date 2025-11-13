İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    MEDİA onlayn və çap media subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edib

    Media
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:05
    MEDİA onlayn və çap media subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edib

    Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) onlayn və çap media subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edib.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Media Reyestrinə daxil edilmiş ictimai-siyasi və idman məzmunlu kütləvi informasiya dərc edən onlayn media subyektləri, ictimai-siyasi qəzetlər müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

    Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət və ona əlavə edilən sənədlər elektron formada mib.media.gov.az portalı vasitəsilə Medianın İnkişafı Agentliyinə təqdim edilir.

    Media subyektlərinin müsabiqədə iştirak etməsi üçün bir nəfər məsul redaktor və üç nəfər jurnalist olmaqla ən azı dörd nəfərdən ibarət heyəti olmalıdır.

    Müsabiqənin yekununda qalib elan edilmiş onlayn media subyektləri ilə Agentlik arasında həmin subyektlərin hər birinə aylıq 5 min manat məbləğində maliyyə yardımının göstərilməsinə dair müqavilə imzalanır və 6 ay müddətində qüvvədə olur. Bu dövr ərzində müvafiq dörd nəfər işçinin hər birinin əməkhaqqının minimum məbləği 800 manat təşkil etməlidir.

    Qalib elan edilmiş qəzet redaksiyaları ilə də agentlik arasında maliyyə yardımının göstərilməsinə dair müqavilə imzalanır və 6 ay müddətində qüvvədə olur.

    Agentlik tərəfindən qəzetlərin həftədə bir nömrəsinin çapına maliyyə yardımı göstərilir və bu məqsədlə onlara aylıq 5 min manat məbləğində vəsait ödənilir, qəzetin eyniadlı veb-saytına isə aylıq 3 min manat (əsaslı yenilənmə niyyəti ifadə edilmişdirsə, ilk ay 5 min manat olmaqla) məbləğində maliyyə yardımı göstərilir.

    Qeyd edək ki, müsabiqəyə noyabrın 26-sı saat 18:00-dək müraciət etmək mümkündür.

    Medianın İnkişafı Agentliyi müsabiqə

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə suvarma sahəsində əməkdaşlığın gələcək istiqamətlərini müzakirə edib

    ASK
    12:25

    Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

    Media
    12:22

    Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıb

    Region
    12:22

    Nazir: "Azərbaycanda meyvə və giləmeyvə bağlarının sahəsi 10 % artıb"

    ASK
    12:19

    Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatıb

    Region
    12:18

    Vüqar Gülməmmədov: "Təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır"

    Maliyyə
    12:18

    Emin Əmrullayev: Şagirdlərin təxminən 50 %-i yuxarı sinifdə təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşir

    Elm və təhsil
    12:15

    Nazir: Azərbaycanda 600 minə yaxın uşaq üçün məktəbəqədər təhsilə 2,7 milyard manat lazımdır

    Elm və təhsil
    12:14

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti