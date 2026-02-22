МЧС провело мероприятий по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 22 февраля, 2026
    • 11:48
    Профильные структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели серию просветительских мероприятий о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

    Как сообщили Report в МЧС, мероприятия были проведены в интерактивной форме сотрудниками Государственной службы пожарного надзора, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах, Бакинского Регионального центра в Бакинском Главном таможенном управлении, в школах Баку, Гянджи, Карабаха, Нафталана, Исмаиллы и других.

    Целью проведения мероприятий было предоставление гражданам соответствующих знаний о необходимых правилах поведения в связи с возможными чрезвычайными происшествиями природного и техногенного характера.

    Им была предоставлена подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для нашей страны, в том числе о необходимых правилах поведения при пожаре и землетрясении, а также наглядно продемонстрированы правила использования первичных средств пожаротушения.

    Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə silsilə tədbirlər keçirilib
