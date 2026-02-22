İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə silsilə tədbirlər keçirilib

    • 22 fevral, 2026
    • 11:36
    Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə silsilə tədbirlər keçirilib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qurumları tərəfindən fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə əhalinin maarifləndirilməsi məqsədilə silsilə tədbirlər keçirilib.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti, Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət xidmətlərinin mütəxəssislərinin də iştirakı ilə Bakı Regional Mərkəzi (RM) tərəfindən Bakı Baş Gömrük İdarəsində, Xəzər rayonu 121 nömrəli tam orta məktəbində və Nərimanov rayonu "Ankara məktəbi" məktəb-liseyində, Gəncə RM tərəfindən "Yeni Gəncə Hotel Company" MMC-də, Qarabağ RM tərəfindən Beyləqan rayonu Xaçınabad kənd 2 nömrəli tam orta məktəbində, Aran RM tərəfindən Naftalan şəhəri Qaşaltı-Qaraqoyunlu kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə Nümayəndəliyinin inzibati binasında və Goranboy rayonu Qarqucaq kənd tam orta məktəbində, Şimal-qərb RM tərəfindən İsmayıllı rayonu Mollaisaqlı kənd tam orta məktəbində və İsmayıllı şəhəri 4 nömrəli uşaq baxçasında, Şimal RM tərəfindən Xaçmaz rayonu Bostançı kənd tam orta məktəbində maarifləndirmə tədbiriləri təşkil olunub.

    Bildirilib ki, tədbirlərin keçirilməsində məqsəd baş verə biləcək təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrlə bağlı zəruri davranış qaydaları barədə vətəndaşlara müvafiq biliklərin verilməsi olub.

    Tədbirlərdə fövqəladə halların təsnifatı, ölkəmiz üçün xarakterik olan fövqəladə hallar, o cümlədən yanğın və zəlzələ ilə bağlı zəruri davranış qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib, FHN-in "112" qaynar telefon xəttinin təyinatı izah olunub və ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş etdirilib.

    İnteraktiv formada keçirilən tədbirlər zamanı suallar ətraflı cavablandırılıb.

