    МЧС провело командно-штабные учения в Нахчыване

    Внутренняя политика
    • 29 ноября, 2025
    • 11:27
    МЧС провело командно-штабные учения в Нахчыване

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Нахчыванской Автономной Республики провело командно-штабные учения на тему "Организация управления аппаратом министерства и структурными подразделениями при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий".

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, главной целью двухдневных маневров стала проверка реальных возможностей спасательных подразделений при крупномасштабных ЧС, оценка их готовности к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия штабов и навыков принятия быстрых решений руководящим составом в критических ситуациях.

    Учения охватили 14 условных очагов чрезвычайных происшествий с привлечением сил и средств подразделений министерства.

    В начале учений участникам были детально разъяснены общая ситуация и оперативная обстановка, а также поставлены конкретные задачи по реагированию на возможные угрозы.

    Согласно оперативной обстановке штабам было представлено 22 вводных для реагирования. Координация всех подразделений осуществлялась руководством учений из специализированного зала управления в кризисных ситуациях.

    По итогам двухдневных командно-штабных учений все поставленные цели были достигнуты.

