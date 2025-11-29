FHN Naxçıvanda komanda-qərargah təlimi keçirib
- 29 noyabr, 2025
- 10:44
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) "Fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı nazirliyin aparatının və struktur qurumlarının idarə edilməsinin təşkili" mövzusunda komanda-qərargah təlimi keçirib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, təlimin əsas məqsədi baş verə biləcək irimiqyaslı fövqəladə hadisələr zamanı şəhər və rayonlarda yerləşən qüvvə və vasitələrin real imkanlarının tətbiqi səviyyəsinin müəyyən edilməsi, onların hazırlıq vəziyyəti, idarəetmə sisteminin, qərargahların qarşılıqlı fəaliyyətinin və rəhbər heyətin çevik qərarvermə bacarığının təkmilləşdirilməsi olub.
Komanda-qərargah təlimi nazirliyin qurumlarının qüvvə və vasitələri cəlb olunmaqla 14 şərti fövqəladə hadisə ocağında keçirilib.
Təlimin planına uyğun olaraq ilk öncə yaranan ümumi vəziyyət və əməliyyat şəraiti izah olunub, müvafiq tapşırıqlar çatdırılıb.
Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq qərargahlara 22 sayda müdaxilə təqdim olunub. Qurumların qərargahları böhran vəziyyətlərində idarəetmə zalından təlim rəhbərliyi tərəfindən koordinasiya olunub.
Nazirliyin şəhər və rayonlarda yerləşdirilən nəzarət kameraları vasitəsilə şərti fövqəladə hadisə ocaqlarında aparılan xilasetmə əməliyyatları, gücləndirmə vasitələrinin tətbiqi prosesi izlənilib, bölmələrdə və hadisə yerindəki vəziyyət qiymətləndirilib, bölmələrin ardıcıl fəaliyyəti təmin edilib.
Təlimdə rəhbər heyətin qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılması üzrə tapşırıqların alınması, dəqiqləşdirilməsi və qərarvermə prosesi məşq etdirilib. Görülən işlər barədə qərargahlar arasında intensiv məlumat mübadiləsi aparılıb, məlumatlar ümumiləşdirilib və qurum rəhbərlərinin məruzələri dinlənilib.
İki gün davam edən komanda-qərargah təlimində qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub.