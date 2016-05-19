Мазахир Панахов: По Агдашскому избирательному округу №90 зарегистрировано 3 кандидата

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня по Агдашскому избирательному округу №90 зарегистрировано 3 кандидата, желающих участвовать в повторных выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, в целом по данному округу было утверждено выдвижение кандидатуры 14 человек: "9 из них уже представили в ЦИК подписные листы".

Мазахир Панахов предупредил кандидатов в депутаты. Он отметил, что проведение кандидатами кампаний до начала агитационной кампании нежелательно.