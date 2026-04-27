Мазахир Панахов переизбран председателем ЦИК

Мазахир Панахов переизбран на новый пятилетний срок председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, обсуждения в связи с этим состоялись на сегодняшнем заседании ЦИК.

Решение об избрании Мазахира Панахова председателем комиссии было поставлено на голосование и принято членами ЦИК.

Отметим, что Панахов возглавляет ЦИК Азербайджана с мая 2000 года.