Мазахир Панахов переизбран председателем ЦИК
Внутренняя политика
- 27 апреля, 2026
- 16:28
Мазахир Панахов переизбран на новый пятилетний срок председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает Report, обсуждения в связи с этим состоялись на сегодняшнем заседании ЦИК.
Решение об избрании Мазахира Панахова председателем комиссии было поставлено на голосование и принято членами ЦИК.
Отметим, что Панахов возглавляет ЦИК Азербайджана с мая 2000 года.
17:58
Чехия рассчитывает закупать у Азербайджана 2 млрд кубометров газа в годЭнергетика
17:55
Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в ЧехиюВнешняя политика
17:54
Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолетАрмия
17:48
Фото
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:44
Фото
В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"Инфраструктура
17:41
Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%Бизнес
17:32
Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для ВенгрииДругие страны
17:21
Фото
Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничествоВнутренняя политика
17:17