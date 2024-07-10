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Мазахир Панахов: Азербайджан является примером с точки зрения демократических выборов

Мазахир Панахов: Азербайджан является примером с точки зрения демократических выборов Азербайджан является примером для мира с точки зрения демократических выборов.
Внутренняя политика
10 июля 2024 г. 11:42
Мазахир Панахов: Азербайджан является примером с точки зрения демократических выборов

Азербайджан является примером для мира с точки зрения демократических выборов.

Как сообщает Report, об этом сказал сегодня председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, выступая на совещании для руководителей окружных избирательных комиссий.

"По инициативе главы государства на большинстве избирательных участков установлены веб-камеры. Эти устройства включаются за полчаса до начала избирательного процесса и ведут запись до полного его завершения. Для просмотра изображений с этих камер не требуется регистрация. Наблюдать за ходом выборов можно будет из любой точки мира", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: Azərbaycan demokratik seçki baxımından dünyaya nümunədir

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