    Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 16 января, 2026
    • 18:13
    Из Сирии в Азербайджан репатриированы еще пять граждан страны - женщина и четверо ее детей.

    Об этом сообщили Report в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

    Согласно информации, представители омбудсмена провели встречу с репатриированными, которые в настоящий момент размещены в профильном учреждении Агентства социальных услуг.

    В ходе встречи было изучено состояние обеспечения прав репатриантов, выявлены их текущие проблемы и потребности. Им даны рекомендации, касающиеся социальной интеграции, получения образования и использования возможностей трудоустройства.

    Suriyadan ana və dörd övladı Azərbaycana repatriasiya edilib
    Mother and four children repatriated from Syria to Azerbaijan

