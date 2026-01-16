Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан
Внутренняя политика
- 16 января, 2026
- 18:13
Из Сирии в Азербайджан репатриированы еще пять граждан страны - женщина и четверо ее детей.
Об этом сообщили Report в Аппарате омбудсмена Азербайджана.
Согласно информации, представители омбудсмена провели встречу с репатриированными, которые в настоящий момент размещены в профильном учреждении Агентства социальных услуг.
В ходе встречи было изучено состояние обеспечения прав репатриантов, выявлены их текущие проблемы и потребности. Им даны рекомендации, касающиеся социальной интеграции, получения образования и использования возможностей трудоустройства.
