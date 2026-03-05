Мать гази: Я никогда не теряла веру в то, что вернусь в Агдам

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 07:02
    Несмотря на то, что я долгие годы жила жизнью вынужденной переселенки, я никогда не теряла веру в то, что вернусь в Агдам.

    Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Айcоба Багирова, переехавшая в город Агдам.

    Женщина, сын которой является гази 44-дневной Отечественной войны, отметила, что после освобождения Агдама впервые приезжает туда:

    "Мы очень рады, что поедем и будем жить на своей земле, в своём родном селе. Сколько бы жизни ни осталось - пусть оставшуюся её часть мы проживём в Агдаме. Пусть Аллах хранит наших гази и дарует им здоровье. Да помилует Аллах всех наших шехидов. Я очень благодарна Всевышнему за этот день. Пусть Аллах хранит нашего Президента. Аминь!", - подчеркнула жительница города Агдам.

    Агдам Великое возвращение в Карабах
    Qazi anası: Ağdama qayıdacağıma dair inamımı heç vaxt itirmədim
