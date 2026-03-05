Qazi anası: Ağdama qayıdacağıma dair inamımı heç vaxt itirmədim
Daxili siyasət
- 05 mart, 2026
- 06:40
İllərlə köçkünlük həyatı yaşamağıma baxmayaraq, Ağdama qayıdacağıma dair inamımı heç vaxt itirmədim.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Ağdam şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Bağırova Aysəba deyib.
Oğlu 44 günlük Vətən müharibəsində qazi olan qadın deyib ki, Ağdama işğaldan azad edildikdən sonra ilk dəfədir səfər edir:
"Gedib öz yurdumuzda, obamızda yaşayacağıq deyə çox sevinirik. Nə qədər ömrümüz qalıb, onun qalan hissəsini Ağdamda görək. Allah qazilərimizi qorusun, onlara cansağlığı versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günümüzə çox şükür edirəm. Allah Prezidentimizin canını sağ eləsin, Allah onu Azərbaycan xalqının başı üzərindən əskik etməsin. Amin", - deyə Ağdam şəhər sakini qeyd edib.
Son xəbərlər
07:12
Şimali Koreya ildə iki esmines istehsal edəcəkDigər ölkələr
06:50
Çin hərbi xərclərini kəskin artırıbDigər ölkələr
06:40
Qazi anası: Ağdama qayıdacağıma dair inamımı heç vaxt itirmədimDaxili siyasət
06:31
Ağdam şəhərinə qayıdan sakin: Şükür ki, o torpaqları görmək bizə nəsib olduDaxili siyasət
06:30
Foto
Ağdam şəhərinə daha 90 ailə köçürülübDaxili siyasət
06:01
Çin bu il dövlət büdcəsinin kəsirini ÜDM-in təxminən 4%-i səviyyəsində planlaşdırırDigər
05:41
İİKK Bəhreyndə "Amazon"un məlumat mərkəzinə zərbə endiribDigər
05:17
Serbiyada ÜDM artımının iki ilə qədər təxminən 11,9 faiz təşkil edəcəyi gözlənilirDigər ölkələr
04:36