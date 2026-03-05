Qazi anası: Ağdama qayıdacağıma dair inamımı heç vaxt itirmədim

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İllərlə köçkünlük həyatı yaşamağıma baxmayaraq, Ağdama qayıdacağıma dair inamımı heç vaxt itirmədim.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Ağdam şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Bağırova Aysəba deyib.

    Oğlu 44 günlük Vətən müharibəsində qazi olan qadın deyib ki, Ağdama işğaldan azad edildikdən sonra ilk dəfədir səfər edir:

    "Gedib öz yurdumuzda, obamızda yaşayacağıq deyə çox sevinirik. Nə qədər ömrümüz qalıb, onun qalan hissəsini Ağdamda görək. Allah qazilərimizi qorusun, onlara cansağlığı versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günümüzə çox şükür edirəm. Allah Prezidentimizin canını sağ eləsin, Allah onu Azərbaycan xalqının başı üzərindən əskik etməsin. Amin", - deyə Ağdam şəhər sakini qeyd edib.

    Мать гази: Я никогда не теряла веру в то, что вернусь в Агдам

