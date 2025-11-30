Марияна Куюнджич: Гендерное насилие является серьезным нарушением прав человека

Молодое поколение обладает силой менять сформировавшиеся пропагандистские клише, бросать вызов стереотипам и вредным нормам, а также строить отношения, основанные на уважении, равенстве и эмоциональной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии, посвященном борьбе с гендерным насилием.

Она подчеркнула, что гендерное насилие является серьезным нарушением прав человека: "Это препятствует полноценному участию женщин и девочек в обществе. Положить этому конец - наша общая обязанность".

Главная цель мероприятия - обсудить гендерное насилие, привлекая внимание к ряду тем, отраженным в книге американского автора Коллин Хувер "Все закончится на нас".

Мероприятие прошло в рамках кампании ЕС "16 дней активности против гендерного насилия" под лозунгом "Все начинается с нас. Положим конец насилию в отношении женщин и девочек", которая стартовала 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продлится до 10 декабря, Международного дня прав человека.