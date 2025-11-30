Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Марияна Куюнджич: Гендерное насилие является серьезным нарушением прав человека

    Внутренняя политика
    • 30 ноября, 2025
    • 16:01
    Марияна Куюнджич: Гендерное насилие является серьезным нарушением прав человека

    Молодое поколение обладает силой менять сформировавшиеся пропагандистские клише, бросать вызов стереотипам и вредным нормам, а также строить отношения, основанные на уважении, равенстве и эмоциональной безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии, посвященном борьбе с гендерным насилием.

    Она подчеркнула, что гендерное насилие является серьезным нарушением прав человека: "Это препятствует полноценному участию женщин и девочек в обществе. Положить этому конец - наша общая обязанность".

    Главная цель мероприятия - обсудить гендерное насилие, привлекая внимание к ряду тем, отраженным в книге американского автора Коллин Хувер "Все закончится на нас".

    Мероприятие прошло в рамках кампании ЕС "16 дней активности против гендерного насилия" под лозунгом "Все начинается с нас. Положим конец насилию в отношении женщин и девочек", которая стартовала 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продлится до 10 декабря, Международного дня прав человека.

    гендерное насилие Марияна Куюнджич
    Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri: Gender əsaslı zorakılıq ciddi hüquq pozuntusudur
    Elvis

    Последние новости

    16:26

    Минтранспорта Турции: Пожар на танкере Kairos потушен

    В регионе
    16:13

    Топ-клубы АПЛ интересуются нападающим "Эвертона"

    Футбол
    16:09

    ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для кандидатов на должность судьи

    Наука и образование
    16:01

    Марияна Куюнджич: Гендерное насилие является серьезным нарушением прав человека

    Внутренняя политика
    15:58

    Премьер Израиля направил президенту прошение о помиловании

    Другие страны
    15:48
    Фото

    ТюркПА и МПА СНГ обсудили новые возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    15:45
    Фото

    Арагчи и Фидан договорились об открытии генконсульства Ирана в Ване - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:33

    СМИ: ОПЕК+ оставит уровень добычи нефти без изменений

    Энергетика
    15:17

    Против экс-главы Офиса президента Украины возбуждено уголовное дело

    Другие страны
    Лента новостей