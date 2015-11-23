​Мадат Гулиев поздравил работников юстиции - ФОТО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По случаю Дня работников юстиции - 22 ноября в министерстве юстиции прошла торжественная церемония.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. На церемонии приняли участие министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, и.о. министра национальной безопасности Мадат Гулиев, коллектив министерства, представители гражданского общества и СМИ.

Сначала был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, посвященный нынешней деятельности азербайджанской юстиции.

Поздравив работников юстиции со знаменательным днем, министр Ф.Мамедов заявил, что праздник был учрежден общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Министр добавил, что День работников юстиции отмечается уже 16 лет.

Отметив об уделении особого внимания деятельности судебных органов и органов юстиции, Ф.Мамедов заявил об основательном обновлении законодательства, развитии судебных органов и органов юстиции, подписании главой государства соответствующих указов и распоряжений, выполнении госпрограмм. Отметив о присуждении многим работникам юстиции, судьям почетных званий, награждении орденами и медалями, министр заявил, что это увеличивает их ответственность: "Мы должны постараться и оправдать оказанное доверие".

И.о. министра национальной безопасности Мадат Гулиев заявил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев постоянно держал судебно-правовую область в центре внимания. М.Гулиев также отметил высокое внимание и заботу президента Ильхама Алиева к работникам органов юстиции и заявил, что награждение главой государства работников юстиции по случаю праздника является наглядным показателем этого.